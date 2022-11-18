الخارجية التركية تتحدث عن النفاق وازدواجية المعايير بعد تفجير اسطنبول

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن تركيا رأت نفاقا وازدواجية في المعايير بعد الهجوم الإرهابي في إسطنبول، وكان الهدف تقديم الحادث كتحذير للسياح.

ولفت وزير الخارجية إلى الكيفية التي عرضت بها الحادث صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حيث أشار إلى "النفاق وازدواجية المعايير"، حيث يقولون للسياح، لا تذهبوا إلى تركيا، ويعرضون كيف تضررت السياحة التركية. لكن الوضع يظهر تدفق السياح، وأنهم فشلوا في مساعيهم. فليستمروا في دعم الإرهابيين، وتسليحهم، وسنستمر نحن في إجراءاتنا".

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وكان انفجار قد وقع وسط شارع الاستقلال للمشاة وسط إسطنبول يوم الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81. وتم اعتقال المشتبه بها في الهجوم، واعترفت بصلتها بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، بينما أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن شكوك بأن الأوامر بتنفيذ العملية الإرهابية جاءت من بلدة كوباني الحدودية السورية، وأن منفذة العملية دخلت الأراضي التركية عبر مدينة عفرين، حيث قال صويلو يوم الاثنين إن السلطات في بلاده لا تقبل تعازي السفارة الأمريكية فيما يتعلق بهذا الهجوم.

المصدر: نوفوستي