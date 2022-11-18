أبيك.. ترودو يخوض "حرب جوارب" مع رئيس الفلبين ويجلس إلى جوار من أنّبه في قمة العشرين(صورة)

جاء نصيب الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة "أبيك" أن يجلس إلى جانب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وفقا لمراسل وكالة "نوفوستي" الروسية.

وتابع المراسل أن من بين طرائف القمة أن رئيس الفلبين بونغ بونغ ماركوس، الابن الوحيد للرئيس الفلبيني السابق فرديناند ماركوس، تنافس مع رئيس الوزراء الكندي فيما أسماه "حرب الجوارب".

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وكان الرئيس الصيني قد عاتب رئيس الوزراء الكندي، في قمة مجموعة العشرين، على إتاحة تفاصيل ما تمت مناقشته في المحادثات الشخصية، حيث قال له: "لقد تم تسريب كل ما تحدثنا عنه للصحف، وهو أمر غير لائق، وتلك ليست طريقة عمل المفاوضات. فإذا كان هناك صدق في التعامل، يمكننا التحدث باحترام متبادل، وإلا (ملوحا بيديه) يصعب القول".

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وكانت العلاقة بين الصين وكندا قد توترت بعد تقارير عن وفد من البرلمان الكندي يعتزم زيارة جزيرة تايوان، هددت على أثرها الصين كندا باتخاذ "إجراءات قوية" إذا تدخلت كندا في تايوان، وحثت السفارة الصينية في كندا الجانب الكندي على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة واحترام سيادة الصين وسلامة أراضيها.

وقد افتتح اليوم اجتماع قادة الاقتصاديات المشاركة في منتدى منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" APEC، الذي يستمر في الفترة من 18-19 نوفمبر.

ويقام الحدث في مركز مؤتمرات الملكة الأم سيريكيت في بانكوك على خلفية أزمة الاقتصاد العالمي الناتجة عن جائحة "كوفيد-19" والخلافات الجيوسياسية بين أكبر الدول المشاركة في المنتدى، الذي سينتهي يوم غد السبت 19 نوفمبر.

ويعقد المؤتمر حضوريا للمرة الأولى منذ عام 2019، بينما حالت الجائحة دون اجتماع الأعضاء في السنوات الماضية، ووضع المؤتمر شعارا له ثلاث كلمات: "الانفتاح والترابط والتوازن"، وسوف يمثل الوفد الروسي في القمة النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوأوسوف.

وتضم المنظمة 21 اقتصادا، كما هو متعارف عليه في تسمية الدول والأقاليم المشاركة، وهي: أستراليا وبروناي وفيتنام وإندونيسيا وكندا والصين وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وبيرو وروسيا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند والفلبين وتشيلي وكوريا الجنوبية واليابان وإقليمي الصين هونغ كونغ وتايوان.

المصدر: نوفوستي