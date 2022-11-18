مشغل شبكة الكهرباء الوطنية في فرنسا يحذر من نقص محتمل في الطاقة

قالت شركة RTE الفرنسية المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية، إنها حذرت من نقص محتمل في الطاقة في يناير المقبل، حيث لن يتم تشغيل جميع المفاعلات النووية التي تم إغلاقها.

وجاء في بيان الشركة "الوضع في ديسمبر ونهاية فبراير يشكل مخاطر أقل، لكن مخاطر نقص الكهرباء في يناير أكثر أهمية مما كان يفترض في التوقعات السابقة".

في أوائل نوفمبر، خفضت شركة الطاقة الفرنسية EDF توقعاتها لإنتاج الكهرباء النووية في عام 2022 إلى 275-285 تيراواط / ساعة بدلا من 280-300 تيراواط / ساعة المقدرة سابقا بسبب الإضرابات في عدد من محطات الطاقة النووية و تمديد إصلاح وحدات الطاقة المغلقة.

حاليا، يعمل 31 من أصل 56 مفاعلا نوويا في فرنسا. وتم إيقاف بعضها للإصلاحات المجدولة.

وتعهدت EDF بإعادة تشغيل جميع المفاعلات التي تم إغلاقها قبل الشتاء لتجنب انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

منذ 6 أكتوبر، كانت هناك إضرابات بين موظفي EDF المشاركين في أعمال الإصلاح في 19 مفاعلا، مما أدى إلى تمديد أعمال الإصلاح فيها لعدة أسابيع.

في أكتوبر، حذر مشغل شبكة الكهرباء الوطنية الفرنسية RTE من أنه لن يستبعد خطر انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء، مشيرا إلى أنه لا يمكن تجنبها إلا إذا تم تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 1٪ إلى 5٪ وبنسبة 15٪ في حالة حدوث انقطاع.

وقالت RTE إن الفشل في إعادة إغلاق وحدات الطاقة النووية في الوقت المحدد قد يكون له "عواقب وخيمة" على إمدادات الطاقة في الشتاء.