قالت إيلا بامفيلوفا رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، إنه تم على مستوى رابطة الدول المستقلة منذ فترة طويلة صياغة ووضع المعايير الانتخابية الخاصة بها.

وأشارت بامفيلوفا إلى أنه تم اقتراح هذه المعايير في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لكن جميع المنظمات الدولية تخضع في الواقع للإملاءات الأمريكية.

وأضافت: "قمنا منذ فترة بعيدة على مستوى رابطة الدول المستقلة بصياغة ووضع المعايير الانتخابية الخاصة بنا، وقمنا باقتراحها في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. لكن ما الذي يمكن عمله في هذه المنظمة؟ حتى أننا نرى في الأمم المتحدة، في منظمة الصحة العالمية، في جميع المنظمات الدولية – أنها تخضع في الواقع، كلها للإملاء الأمريكي والأنجلوساكسوني. وهذا في الوقت الراهن يتجلى، أكثر من أي وقت مضى".

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ووفقا لها، يتلخص جوهر كل الكلمات الغربية "الجميلة" بما يلي: "إذا تصرفتم وفق طريقتنا، فلديكم فرصة لتكون شبه عبيد وتوابع لنا. أو سنقوم بتدميركم. وطبعا ترضخ جميع المنظمات لهذا الإملاء ولا فائدة بتاتا من محاولات إثبات أي أمر يخالف ذلك".

وشددت على "ضرورة الانطلاق من مصالح شعبنا وتقاليدنا الوطنية وتاريخنا وثقافتنا والتحديات الحديثة، التي يجب التغلب عليها حتى يتطور البلد والمجتمع والدولة - هذا هو الشيء الأهم".

المصدر: نوفوستي