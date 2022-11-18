إيران: مقتل عنصري أمن وتفكيك شبكة تهدف لزعزعة الأمن في أذربيجان

قتل اثنان من القوات الأمنية الإيرانية في اشتباك مع مسلحين مجهولين في محافظة أذربيجان، كما تم تفكيك شبكة لزعزعة الأمن في المحافظة تضم 25 عنصرا بينهم 8 نساء.

وقال مصدر لوكالة "إرنا" إن "عنصري الأمن استشهدا يوم الخميس في اشتباك مع مثيري شغب مسلحين مجهولين في مدينة بوكان"، مبينا أنه "خلال أعمال الشغب التي قام بها بعض الأفراد أطلق مسلحون النار على القوات الأمنية ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم".

هذا وأعلنت قوى الأمن في محافظة آذربيجان الغربية أنه "نتيجة للإجراءات الاستخبارية والتقنية، تم اعتقال جميع الأعضاء الرئيسيين في شبكة مخلة الأمن تعمل تحت عنوان "شباب أحياء أرومية" لعبت دورا رئيسيا في أعمال الشغب الأخيرة، وذلك على يد الاستخبارات التابعة لقوات حرس الثورة".

وذكرت أن "الهدف الرئيسي لهذه المجموعة هو خداع الشباب والمراهقين عبر الشبكات الاجتماعية والفضاء الافتراضي وتحريضهم على الانضمام إلى أعمال الشغب"، مشيرة إلى أن "هذه الشبكة المناهضة للأمن، نظمت عمليات قطع الطرق وتدمير الممتلكات العامة في شوارع مدينة أرومية مركز المحافظة".

وقالت: "اعتقل في هذا الصدد أكثر من 25 شخصا، بينهم 8 نساء. وكان الأعضاء الرئيسيون لهذا التنظيم مرتبطين بمنظمات تجسسية"، مؤكدة أنه و"من خلال عمليات سيبرانية، كان كل المرتبطين بهذه المنظمة تحت إشراف استخباراتي".

المصدر: "العالم" + "إرنا"