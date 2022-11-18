ريابكوف: روسيا غير مقتنعة بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أوكرانيا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن روسيا قد أحيطت علما بنتائج تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أوكرانيا و"القنبلة القذرة"، إلا أنها "غير مقتنعة".

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جاء ذلك في تصريح لنائب الوزير اليوم الجمعة، حيث تابع أنه لا توجد أسباب للاقتناع بهذه البيانات، مشيرا إلى أن موسكو اطلعت على تقرير الوكالة، وأخذت علما بالمعلومات المنشورة، وقال: "القضية ليست هنا، القضية في أن هناك فرصا لتصنيع مثل هذه القنبلة واستخدامها لأغراض استفزازية، وثلاث منشآت ليست بأي حال من الأحوال كل ما يملك النظام في كييف في هذا القطاع".

وتابع ريابكوف: "حينما نأخذ في الاعتبار نوع الرعاة الذين يدعمون هذا النظام، وما يستطيعون عمله، تتضح أمامنا صورة أنه لا توجد أسباب للاقتناع بما جمعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعدت به تقريرها".

في سياق متصل، شدد نائب وزير الخارجية على أنه يتعين على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الانتباه إلى مصدر قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث تدين روسيا موقف المجلس بشأن المحطة.

وبشأن التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، قال ريابكوف إنه لا يوجد تقدم في قضايا التأشيرات بين روسيا والولايات المتحدة، إلا أن الاتصالات مستمرة، ولن ترفض روسيا أي اتصالات جديدة مع الولايات المتحدة بعد اجتماع "ستارت".

وكانت روسيا والصين قد صوتتا ضد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأمن النووي في أوكرانيا، والذي أكدت الوكالة فيه عدم اكتشاف أي دليل على تطوير أوكرانيا "قنبلة قذرة".

وجاء في بيان للبعثة الروسية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "القرار الذي تبناه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماعه يوم 17 نوفمبر،أعد بشكل غير مهني، ويتخطى حدود تفويض الوكالة، ويتضمن أخطاء حقيقية، بشأن قضايا الأمن النووي والأمن النووي الفيزيائي والضمانات في أوكرانيا".

وأضافت البعثة أن تلك "خطوة أخرى نحو تسييس عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

المصدر: نوفوستي