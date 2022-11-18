البابا فرنسيس: الفاتيكان مستعد للوساطة لإنهاء صراع أوكرانيا

أكد البابا فرنسيس، اليوم الجمعة، أن الفاتيكان مستعد لفعل أي شيء ممكن للتوسط وإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، سئل البابا عما إذا كان يعتقد أن المصالحة بين موسكو وكييف ممكنة، فرد داعيا الجميع إلى عدم الاستسلام.

وقال: "يجب على الجميع الالتزام بنزع سلاح القلوب، بدءا من قلوبهم، ثم نزع فتيل العنف ونزع سلاحه"، مضيفا: "يجب علينا جميعا أن نكون مسالمين. الرغبة في السلام، وليس مجرد هدنة قد تؤدي فقط إلى إعادة التسلح. السلام الحقيقي الذي هو ثمرة الحوار".

المصدر: "رويترز"