لحظة تدمير مقاتلة "Su-35S" الروسية لطائرة أوكرانية ومحطة رادار (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو لمقاتلة "Su-35S" الروسية تظهر لحظة استهداف وتدمير طائرة ومحطة رادار لتوجيه الصواريخ لنظام الدفاع الجوي S-300 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بإحدى الطلعات الجوية لقواتنا، تم رصد هدف معاد تم استهدافه وتدمير طائرة ومحطة رادار لإضاءة الأهداف وتوجيه الصواريخ لنظام الدفاع الجوي S-300 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأثبتت مقاتلات Su-35S فعاليتها بأداء مهامها خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي