لحظة تدمير مقاتلة "Su-35S" الروسية لطائرة أوكرانية ومحطة رادار (فيديو)
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو لمقاتلة "Su-35S" الروسية تظهر لحظة استهداف وتدمير طائرة ومحطة رادار لتوجيه الصواريخ لنظام الدفاع الجوي S-300 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بإحدى الطلعات الجوية لقواتنا، تم رصد هدف معاد تم استهدافه وتدمير طائرة ومحطة رادار لإضاءة الأهداف وتوجيه الصواريخ لنظام الدفاع الجوي S-300 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأثبتت مقاتلات Su-35S فعاليتها بأداء مهامها خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي