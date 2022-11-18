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لحظة تدمير مقاتلة "Su-35S" الروسية لطائرة أوكرانية ومحطة رادار (فيديو)

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لحظة تدمير مقاتلة
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو لمقاتلة "Su-35S" الروسية تظهر لحظة استهداف وتدمير طائرة ومحطة رادار لتوجيه الصواريخ لنظام الدفاع الجوي S-300 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بإحدى الطلعات الجوية لقواتنا، تم رصد هدف معاد تم استهدافه وتدمير طائرة ومحطة رادار لإضاءة الأهداف وتوجيه الصواريخ لنظام الدفاع الجوي S-300 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأثبتت مقاتلات Su-35S فعاليتها بأداء مهامها خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 

المصدر: نوفوستي

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