الخارجية الروسية: الولايات المتحدة وحلفاؤها يختبرون صبر بيونغ يانغ

"موسكو تتابع بقلق الوضع في شبه الجزيرة الكورية وإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها يختبرون صبر بيونغ يانغ".

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صرح بذلك نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للصحفيين حيث تابع: "نذكّر، بادئا ذي بدء، بأننا قد عرضنا الموقف الروسي المؤيد لمخطط معين، يهدف إلى المضي قدما والابتعاد عن دوامة المواجهة المتكررة باستمرار حول ما يحدث في المنطقة، وقد طورنا ذلك المخطط وعدلناه بشكل متكرر. والذي يؤكد في جميع عناصره على التزامنا بمسار دبلوماسي وسياسي للمضي قدما كبديل لهذه الضغوط".

ومع ذلك، وفقا لريابكوف، "تفضل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في المنطقة، بشكل ملحوظ على نحو خاص، طريقا مختلفا"، مشيرا إلى أن الأمر يبدو وكأن صبر بيونغ يانغ يجري اختباره، وقال: "نحن نتابع التطورات بقلق، ونلاحظ أن العمل في إطار الصيغ التي كانت تستخدم من قبل لاستخدام موضوع نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية قد تم تقليصه بمبادرة من واشنطن. لكن هذا لا يعني أن الاتصالات غائبة تماما، لكنها ستستمر على منصة نيويورك".

المصدر: نوفوستي