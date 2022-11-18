مظاهرات في تايلاند بالتزامن مع افتتاح منتدى "أبيك" (فيديو)

تظاهر محتجون في وسط العاصمة التايلاندية بانكوك اعتراضا على إقامة المنتدى وطالبوا باستقالة الحكومة.

وبحسب وكالة "رويترز"، نقلا عن الشرطة المحلية، استخدم ضباط إنفاذ القانون الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين، فيما نقلت وكالة "تاس" الروسية أن المتظاهرين ألقوا الزجاجات على قوات الأمن وأطلقوا طائرات من منشورات تحمل شعارات مناهضة.

وقد عزلت الشرطة المتظاهرين في أحد الشوارع، ولم تسمح لهم بالذهاب إلى نصب الديمقراطية في العاصمة، وتم اعتقال 10 أشخاص.

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وقد افتتح اليوم اجتماع قادة الاقتصاديات المشاركة في منتدى منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" APEC، الذي يستمر في الفترة من 18-19 نوفمبر.

ويقام الحدث في مركز مؤتمرات الملكة الأم سيريكيت في بانكوك على خلفية أزمة الاقتصاد العالمي الناتجة عن جائحة "كوفيد-19" والخلافات الجيوسياسية بين أكبر الدول المشاركة في المنتدى، الذي سينتهي يوم غد السبت 19 نوفمبر.

ويعقد المؤتمر حضوريا للمرة الأولى منذ عام 2019، بينما حالت الجائحة دون اجتماع الأعضاء في السنوات الماضية، ووضع المؤتمر شعارا له ثلاث كلمات: "الانفتاح والترابط والتوازن"، وسوف يمثل الوفد الروسي في القمة النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوأوسوف.

وتضم المنظمة 21 اقتصادا، كما هو متعارف عليه في تسمية الدول والأقاليم المشاركة، وهي: أستراليا وبروناي وفيتنام وإندونيسيا وكندا والصين وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وبيرو وروسيا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند والفلبين وتشيلي وكوريا الجنوبية واليابان وإقليمي الصين هونغ كونغ وتايوان.

المصدر: نوفوستي