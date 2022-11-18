صاروخ الزعيم الكوري الشمالي يعكر صفو "أبيك" وهاريس تدعو حلفاء واشنطن لاجتماع عاجل

تعقد كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي اجتماعا مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا بعدما أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن هاريس التي تشارك في قمة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في بانكوك ستلتقي قادة الدول الخمس على هامش القمة "للتشاور بشأن الإطلاق الأخير لصاروخ باليستي من قبل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية" سقط قبالة سواحل اليابان.

أطلقت كوريا الشمالية ما يشتبه في أنه صاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM)، هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية في الأسابيع الأخيرة، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط على ما يبدو في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قرب جزيرة هوكايدو الشمالية، واصفا ذلك بأنه "غير مقبول إطلاقا"، داعيا لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي.

المصدر: "أ ف ب" + RT