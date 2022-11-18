آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /18.11.2022/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u74j
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
- كشف تفاصيل القضاء على مخربين أوكرانيين قرب أرتيموفسك
- "بوليتيكو": واشنطن تطلب من كييف وحلفائها في أوروبا توخي الحذر عند الحديث عما وقع في بولندا
- الجمهوريون يطالبون بتقرير عن العلاقات المالية بين الديمقراطيين وأوكرانيا
- صحيفة: زيلينسكي حاول إشعال حرب عالمية ثالثة
- موسكو: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع النووية في أوكرانيا "غير مهني"
- روسيا والصين تصوتان ضد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أوكرانيا
- هنغاريا: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا لتبرير أخطائه
- الطاقة الذرية تعلن عدم العثور على أدلة تثبت تصنيع كييف "قنبلة قذرة"
- الجمهوريون يطرحون قانونا لمراجعة الأموال الممنوحة لأوكرانيا
- الخارجية الروسية: الغرب يتجاهل استخدام كييف للألغام المضادة للأفراد
- البنتاغون: الولايات المتحدة لم تغير مواقع قواتها في بولندا بعد حادث الصاروخ
- السفارة الروسية تدين هستيريا المعارضة الصربية بعد لقاء فوتشيتش ومستشار قديروف
- "WSJ": رئيس أركان الجيش الأمريكي يتحدى البيت الأبيض بتصريحاته عن روسيا وأوكرانيا
- هل تعزز صواريخ "هوك" الدفاعات الجوية الأوكرانية؟
- قديروف يكشف عن معركة ناجحة ضد قوات كييف
- جنرال فرنسي متقاعد: عدم الاعتراف بمصدر الصاروخ الذي سقط في بولندا خطأ من زيلينسكي
- برلسكوني يعتبر أنه الوحيد القادر على "إقناع" بوتين بالدخول في مفاوضات مع أوكرانيا
- الأمن الفيدرالي الروسي يقرّ قائمة بمعلومات عسكرية يحظر إفشاؤها
- قوات كييف تعدم 39 ناشطا مواليا لروسيا في خيرسون
- دودا: لا أثر لسقوط صاروخ ثان في بولندا
- وسائل إعلام: ارتياح في البيت الأبيض بسبب عدم مسؤولية روسيا عن صاروخ بولندا
- CNN: بايدن رفض الرد على مكالمات زيلينسكي المتكررة بعد حادث صاروخ بولندا
- البنتاغون يوقع عقدا بقيمة 14 مليون دولار لتعويض ما أرسله من صواريخ "هيمارس" إلى أوكرانيا