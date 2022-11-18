صحيفة تركية تتحرى جنسية منفذة هجوم اسطنبول وتكشف أصولها

شككت صحيفة "هادية ليفنت" في أن تكون منفذة هجوم إسطنبول، أحلام البشير، سورية، ونقلت عن وسائل إعلام وجود احتمال كبير بأنها من الصومال.

إقرأ المزيد

وذكرت الصحيفة أنها حاولت التأكد من هذه المعلومات، وأنها توصلت إلى أن منفذة الهجوم من شمال أفريقيا.

وأشارت هذه الصحيفة إلى وجود تناقضات بشأن تاريخ قدوم منفذة الهجوم إلى تركيا عبر عفرين، وما إذا كانت منفذة الهجوم قد عبرت الحدود بالفعل أم لا.

وفي هذا السياق، تحدثت صحيفة " ليفنت" عن أخبار متداولة بشأن بدء الاستخبارات التركية حملة أمنية ضد الجماعات المسلحة السورية المدعومة من تركيا في إدلب وعفرين بعد يوم من الهجوم.

وقالت الصحيفة في ها السياق: "وردت أنباء أخرى عن اعتقال 17 شخصا من الجماعات المدعومة من تركيا في عفرين وتم ذكر اسم فرقة الحمزات".

وادعت "ليفنت" أن مواجهات مسلحة اندلعت بين الجماعات المدعومة من تركيا وأن من وصفوا بالمجاهدين دعموا هذه المواجهات، مضيفة قولها: "لقد قاموا بالسيطرة على عفرين وبالنظر لكل هذا يتضح أن شمال سوريا خرج عن السيطرة منذ فترة طويلة. وفي هذه الأوضاع بإمكان أي شخص عبور المنطقة، فقد تم إلقاء القبض على زعيم تنظيم إجرامي إيطالي في إدلب تبين أنه عبر من تركيا".

المصدر: زمان