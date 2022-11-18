 التوقيع على بروتوكول نوايا بين عدة مدن في روسيا والصين

قال أوليغ إمامييف عمدة مدينة بلاغوفيشتشينسك في أقصى شرق روسيا، إن رؤساء بلديات عدة مدن في روسيا والصين، وقعوا على بروتوكول للنوايا.

وذكر أنه تم بذلك توثيق فكرة مدينة بلاغوفيشتشينسك حول العلاقات الودية بين المدن الخمس الروسية والصينية.

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وأضاف العمدة: "تم هذا الحدث التاريخي لمدينتنا. وقع رؤساء بلديات خمس مدن في روسيا والصين على بروتوكول للنوايا. ووقع على الوثيقة سيرغي نادسادين عمدة يوجنو ساخالينسك، ويوري شالاباييف عمدة نيجني نوفغورود، وكذلك رئيس بلدية مدينة خيي خيه المقابلة لمدينة بلاغوفيشتشينسك على نهر أمور، وكذلك عمدة مدينة زوهاي".

ونوه إمامييف بأن الخطط اللاحقة تشمل توسيع العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين هذه المدن، وتعزيز التعاون العلمي والثقافي والتعليمي، وتعزيز تقاليد حسن الجوار والضيافة، بما في ذلك من خلال تطوير الحركة السياحية.

وقال: "كل مدينة من هذه المدن تعتبر فريدة بطريقتها الخاصة، كل منا لديه شيء يفخر به. وأنا متأكد من أن توقيع بروتوكول النوايا سيؤدي إلى مشاريع وإنجازات جديدة".

المصدر: نوفوستي