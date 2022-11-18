إيران.. مقتل عنصرين من قوات الباسيج وإصابة 3 آخرين طعنا في مشهد

أعلن حاكم مدينة مشهد الإيرانية، محسن داوري، مقتل اثنين من أفراد قوات الباسيج طعنا على أيدي مثيري الشغب في المدينة.

وأوضح داوري: "لقد حاولت مجموعة من العناصر الشريرة والمشاغبين باستخدام العنف وتهديد التجار، وقف العمل وتعطيل المحال التجارية الواقعة في تقاطع "عامل" بمدينة مشهد المقدسة".

وأضاف أنه "فور وصول القوات الأمنية إلى مكان الحادث، تفرقت العناصر الشريرة، فيما اعتدى عدد منهم بالسلاح الأبيض على 5 أشخاص من قوات التعبئة الذين كانوا متواجدين هناك ما أسفر عن استشهاد اثنين منهم واصابة 3 آخرين".

المصدر: وكالة إرنا