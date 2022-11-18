بريطانيا.. اختفاء طالب لجوء من مكان إقامته متهم باغتصاب مراهق

أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بفرار طالب لجوء من مكان إقامته في باكينغهامشير، متهم باغتصاب قاصر.

وكانت الشرطة قد اعتقلت الرجل البالغ 39 عاما يوم 5 أكتوبر بعد ورود بلاغ بتهمة اغتصاب فتى مراهق، وخضع للتحقيق قبل إطلاق سراحه بكفالة على أن يعود لاستكمال التحقيقات في بداية يناير.

وكشف النائب المحافظ، غريغ سميث، يوم الأربعاء، عن فرار طالب اللجوء المتهم في مجلس العموم، قائلا إن "مجلس باكينغهامشير علم من جهة خارجية من إحدى مقاطعات لندن هذا الصباح أن طالب لجوء يخضع للتحقيق في جريمة خطيرة للغاية تم نقله إلى فندق اللجوء في باكنغهام، لكنه اختفى منذ ذلك الحين".

وأضاف: "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق"، وطلب بذل كل ما يمكن من جهد للقبض عليه.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن شروط الكفالة لهذا المشتبه به هي من اختصاص الشرطة وليس لديهم أي صلاحيات لاعتقاله، مشسرا إلى أنه لا يوجد دليل على فراره.

المصدر: صحيفة "الإندبندنت" البريطانية