مسؤول تركي: يجب تحديث الاتفاق الجمركي مع الاتحاد الأوروبي

أكد نائب وزير الخارجية التركي، فاروق قايمقجي، خلال زيارة إلى العاصمة السويدية ستوكهولم أهمية تحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي في أقرب وقت.

وأوضح قايمقجي في تصريح لوكالة "الأناضول"، أن تركيا والسويد يربطهما تعاون استراتيجي وثيق.

وأضاف أن زيارته إلى ستوكهولم تهدف إلى إجراء محادثات مع عدد من مسؤولي السويد التي ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من يناير 2023.

وأشار إلى أن اهتمام السويد بتحديث الاتفاق الجمركي بين تركيا والاتحاد الاوروبي أمر يبعث على السعادة لدى أنقرة.

وتابع قائلا: "استعداد الشركات السويدية للاستثمار في تركيا أمر يسعدنا جدا، ومسألة تحديث الاتفاق الجمركي أمر مهم بالنسبة إلى الشركات السويدية أيضا".

وتُطبق اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995 على المنتجات الصناعية حاليا دون المنتجات الزراعية التقليدية، وفي حال جرى تحديث الاتفاقية فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات العامة وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى.

وإقرار تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي يستوجب تصديق البرلمان والمجلس الأوروبيين على الصيغة الجديدة التي ستسفر عنها محادثات الطرفين كي تدخل بعد ذلك حيز التنفيذ.

وعن عضوية السويد في حلف الناتو قال قايمقجي إن تركيا تود من السويد الإيفاء بتعهداتها في المذكرة الثلاثية التي أُبرمت على هامش قمة زعماء الحلف في مدريد في يونيو الماضي، وبالتالي حصولها على العضوية التامة.

كما تطرق إلى ملف عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي قائلا: "السويد عموما تؤيد توسع الاتحاد الأوربي، ونثق بأن ستوكهولم ستعمل على تنشيط مسيرة انضمام تركيا خلال فترة رئاستها للاتحاد العام المقبل".

المصدر: الأناضول