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قلق داخل أروقة وزارة دفاع نظام كييف بعد اتساع شعبية قنوات "تيلغرام" الروسية بين ملايين الأوكرانيين

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قلق داخل أروقة وزارة دفاع نظام كييف بعد اتساع شعبية قنوات
Globallookpress
شعار تيلغرام في الخلفية
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أعربت وزارة الدفاع الأوكرانية عن قلقها إزاء ازدياد عدد الأوكرانيين المشتركين في القنوات الروسية على "تيلغرام".

وفي مؤتمر صحفي، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنّا ماليار: "ملايين الأوكرانيين اليوم مشتركون في قنوات تليغرام، التي تشغلها وتديرها روسيا الاتحادية وممثليها".

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وأكدت أن "جمهور هذه القنوات آخذ في النمو"، وأن روسيا تستخدم قنوات "تيلغرام" في تنفيذ "عمليات إعلامية" خاصة.

المصدر: RT

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