قلق داخل أروقة وزارة دفاع نظام كييف بعد اتساع شعبية قنوات "تيلغرام" الروسية بين ملايين الأوكرانيين
Globallookpress
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أعربت وزارة الدفاع الأوكرانية عن قلقها إزاء ازدياد عدد الأوكرانيين المشتركين في القنوات الروسية على "تيلغرام".
وفي مؤتمر صحفي، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنّا ماليار: "ملايين الأوكرانيين اليوم مشتركون في قنوات تليغرام، التي تشغلها وتديرها روسيا الاتحادية وممثليها".
وأكدت أن "جمهور هذه القنوات آخذ في النمو"، وأن روسيا تستخدم قنوات "تيلغرام" في تنفيذ "عمليات إعلامية" خاصة.
المصدر: RT