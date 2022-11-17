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هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب جنوب إيران

أخبار العالم

هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب جنوب إيران
AFP
هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب جنوب إيران
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سجل المركز الوطني الإماراتي للأرصاد هزة أرضية محسوسة بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، ضربت جنوب إيران.

وذكر المركز الإماراتي أن الهزة وقعت مساء الخميس عند الساعة 17:59 بالتوقيت المحلي للإمارات.

المصدر: وام

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