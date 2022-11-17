هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب جنوب إيران
AFP
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سجل المركز الوطني الإماراتي للأرصاد هزة أرضية محسوسة بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، ضربت جنوب إيران.
وذكر المركز الإماراتي أن الهزة وقعت مساء الخميس عند الساعة 17:59 بالتوقيت المحلي للإمارات.
سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 5.3 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 17:59، الموافق 17/11/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات .— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) November 17, 2022
المصدر: وام