سوناك: من المستحيل استبعاد روسيا من مجموعة العشرين

صرح رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، لبرلمانيي بلاده بأنه من المستحيل استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، لأن المجموعة تقوم على مبدأ توافق الآراء.

وقال سوناك: "مجموعة العشرين مختلفة عن مجموعة السبع، هذه مجموعة أوسع من البلدان تعمل بالإجماع. وبالتالي، لا يمكن استبعاد روسيا من مجموعة العشرين بنفس الطريقة التي استخدمت لاستبعاد روسيا من مجموعة الثماني".

وقدم البرلمان الأوكراني في وقت سابق مسودة نداء إلى مجموعة العشرين داعيا لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين.

المصدر: RT