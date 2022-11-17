غانتس لوزير الدفاع الأمريكي: إيران أثبتت أنها تشكل تهديدا استراتيجيا عالميا وإقليميا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال مكالمة مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، إن إيران في الآونة الأخيرة أثبتت أنها تشكل تهديدا استراتيجيا عالميا وإقليميا.

وأضاف أن تعزيز التعاون بين تل أبيب وواشنطن في مواجهة مثل هذا التحدي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وشكر غانتس، وزير الدفاع أوستن على التزامه بتعميق التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل وللتواصل المستمر بين الطرفين على مدى العامين الماضيين.

وتطرق الوزير الإسرائيلي خلال المحادثة إلى الإنجازات المهمة في التعاون الدفاعي تحت مظلة القيادة المركزية الأمريكية، والدعم الذي لا مثيل له الذي تلقته إسرائيل في حشد القوة والبنية الإقليمية التي يتم بناؤها مع الشركاء في المنطقة.

كما شكر أوستن على مساهمته الشخصية وكذلك التزام الإدارة الأمريكية بأمن إسرائيل والعلاقة بين البلدين، موضحا أنها رابطة تقوم أولا على القيم المشتركة وكذلك على المصالح المشتركة.

وأعرب غانتس للوزير أوستن عن تقديره لعلاقاتهم الشخصية وصداقتهم، ووصفه بأنه صديق حقيقي لدولة إسرائيل.

المصدر:RT + وسائل إعلام إسرائيلية