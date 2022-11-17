تعطل رقم خدمة الطوارئ وشبكة الهاتف شمالي ألمانيا

أعلن مركز المراقبة والإدارة التابع لشرطة هامبورغ، تعطل رقم خدمة الطوارئ وشبكة الهاتف بالمدينة الواقعة شمالي ألمانيا.

وجاء الإعلان عبر نظامي التحذير "كاتفارن" و"إن آي إن ايه".

وقال المركز: "يبدو أن اضطرابات حدثت في كامل شبكة الهاتف في هامبورغ حاليا، وقد تأثرت بذلك جزئيا بعض مراكز الخدمة لدينا، وكذلك رقم خدمة الطوارئ 110".

وأضاف أنه سيتم تعزيز وجود الشرطة في الشارع، قائلا "إن الهدف من ذلك هو أن يجد المواطنون سيارة دورية أو نقطة حراسة وقت الحاجة".

ولم يتم بعد تحديد سبب العطل.

ويمكن في حالة الطوارئ الشديدة طلب الشرطة عن طريق رقم الطوارئ الخاص بهيئة الصليب الأحمر الألماني.

المصدر: د ب أ