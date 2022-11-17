ألمانيا.. السجن 6 سنوات لنازي أرسل خطابات تهديد للمسؤولين

قضت محكمة في فرانكفورت بالسجن 6 سنوات لنازي جديد بعث رسائل تهديد إلى سياسيين ومحامين وصحفيين، وقعها بالأحرف الأولى من كلمات تسمية جماعة نازية.

أدانت المحكمة الرجل (54 عاما) في مجموعة من التهم، منها التحريض على الجريمة والتحريض على الكراهية، وتكدير السلم، وإصدار تهديدات والاعتداء على أحد أفراد إنفاذ القانون.

وصدر حكم بحق الرجل الذي نشر اسمه الأول فقط "ألكسندر" تماشيا مع لوائح الخصوصية الألمانية، بالسجن 5 سنوات و10 أشهر.

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وكان ألكسندر أرسل عشرات الرسائل عبر البريد الإلكتروني والفاكس والرسائل النصية القصيرة إلى أفراد في أنحاء ألمانيا والنمسا، بدءا من 2018، ووقعت الرسائل بحروف "إن إس يو 2.0"، وهي الحروف التي ترمز لجماعة القومية الاشتراكية السرية وهي جماعة من النازيين الجدد.

كانت الجماعة مسؤولة عن سلسلة جرائم عنيفة بين 1998 و2011، ومنها جرائم قتل ذات دافع عرقي بحق 9 رجال من خلفيات مهاجرة وشرطي. ويشتق اسمها من الاسم الكامل للحزب النازي "القومي الاشتراكي".

أنكر ألكسندر إرسال الرسائل، خلال محاكمته، وقال إنها كانت على حاسوبه بسبب عضويته في مجموعة محادثة على شبكة الانترنت المظلمة.

وتأتي القضية بينما تحذر أجهزة الأمن الألمانية من تنامي خطر التطرف اليميني. وقالت الاستخبارات الداخلية لألمانيا هذا الصيف إن عدد الأشخاص النشطين في المشهد المتطرف اليميني في ألمانيا ارتفع إلى 33900 شخصا.

وأثارت مجموعة هجمات كبيرة ارتكبها متطرفون يمينيون الانتباه أيضا للمشكلة خلال السنوات الأخيرة.

المصدر: "أسوشيتد برس"