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القضاء الإيطالي يبرىء برلسكوني في قضية الراقصة المغربية القاصر

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القضاء الإيطالي يبرىء برلسكوني في قضية الراقصة المغربية القاصر
Globallookpress
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
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برّأت المحكمة في روما حسب قناة Rainews24 المحلية رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، من تهمة رشوة الشهود في قضية "روبي-3" التي أثارت الجدل.

بدورها، لم تصدر محكمة ميلانو حكمها بعد، وستعقد اجتماعها القادم في نهاية ديسمبر، فيما تمت تبرئة برلسكوني لعدم كفاية الأدلة.

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وبالتزامن مع تبرئة برلسكوني، تم أيضا إطلاق سراح المغني النابولي ماريانو أبيشيلا بعدم عدم توفر الأدلة ضده في القضية نفسها. 

وبحسب الادعاء، تلقى أبيشيلا أموالا من برلسكوني مقابل صمته في قضية "روبي"، الراقصة المغربية كريمة المروج، حيث تم اتهام برلسكوني بالتورط في ممارسة الجنس مع قاصر.

المصدر: نوفوستي

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