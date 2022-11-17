دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة

أوصت لجنة اللقاحات في ألمانيا بتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 أعوام ويعانون أمراضا معينة، ضد كورونا.

وأعلنت اللجنة في بيان الخميس، أنها تهدف من خلال ذلك إلى الحيلولة دون وجود حالات تضطر إلى تلقي العلاج بالمستشفى، وكذلك للحيلولة دون حدوث مسارات مرضية خطيرة عند الإصابة بالفيروس تؤدي إلى الوفاة.

وقبل ذلك كانت توصي اللجنة بالتطعيم ضد كورونا للأطفال بدءا من خمسة أعوام.

المصدر: د ب أ