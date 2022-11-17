 
مباشر

دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة

أخبار العالم

دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة
Globallookpress
دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u714

أوصت لجنة اللقاحات في ألمانيا بتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 أعوام ويعانون أمراضا معينة، ضد كورونا.

وأعلنت اللجنة في بيان الخميس، أنها تهدف من خلال ذلك إلى الحيلولة دون وجود حالات تضطر إلى تلقي العلاج بالمستشفى، وكذلك للحيلولة دون حدوث مسارات مرضية خطيرة عند الإصابة بالفيروس تؤدي إلى الوفاة.

وقبل ذلك كانت توصي اللجنة بالتطعيم ضد كورونا للأطفال بدءا من خمسة أعوام.

المصدر: د ب أ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا