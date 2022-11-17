 
مباشر

إسرائيل تعلن نجاح اعتراض متقدم لنظام القبة الحديدية البحرية C-Dome (صور + فيديو)

أخبار العالم

إسرائيل تعلن نجاح اعتراض متقدم لنظام القبة الحديدية البحرية C-Dome (صور + فيديو)
RT / Twitter
إسرائيل تعلن نجاح اختبار اعتراض متقدم لنظام القبة الحديدية البحرية "C-Dome"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u70n

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية نجاح اختبار اعتراض متقدم لنظام القبة الحديدية البحرية C-Dome.

وقالت البحرية ووزارة الدفاع إن IMDO وRafael Advanced Defense Systems أكملتا اختبار اعتراض متقدم لنظام القبة الحديدية البحرية "C-Dome".

و"C-Dome" هو تكوين متقدم لنظام الدفاع الجوي للقبة الحديدية ويتم تشغيله من سفينة الصواريخ (INS) "Oz" من Sa’ar 6 "Magen" Class Corvette.

وذكر البيان أنه وكجزء من اختبار الاعتراض، تم تثبيت النظام على كورفيت INS 'Oz' وهي الثانية من أربع طرادات صواريخ متطورة تلقتها البحرية الإسرائيلية في العامين الماضيين.

وأوضح البيان أن الاختبار قام بمحاكاة التهديدات الحقيقية وشمل الاكتشاف الناجح للنظام واعتراض الأهداف في السيناريوهات الصعبة.

وأكد أن نظام "القبة C" يشكل إضافة مهمة إلى القدرات الدفاعية للبحرية الإسرائيلية في مجموعة واسعة من المهام بما في ذلك حراسة الأصول الاستراتيجية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والحفاظ على التفوق البحري الإقليمي لإسرائيل.

كما تشكل "القبة C" طبقة إضافية من منظومة الصواريخ والدفاع الجوي لإسرائيل متعددة المستويات، استنادا إلى أربعة مستويات دفاعية عملياتية: القبة الحديدية، مقلاع ديفيد، السهم 2، والسهم 3.

وصرح وزير الدفاع بيني غانتس، بأن تشغيل نظام C-Dome هو علامة بارزة لقدرات الدفاع البحري لإسرائيل.

وأكد أن إسرائيل تواصل بناء وتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية وستواصل الحفاظ على تفوقها الدفاعي في المنطقة وحماية أصولها وبنيتها التحتية وقبل كل شيء حياة وسلامة الإسرائيليين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا