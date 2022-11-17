إسرائيل تعلن نجاح اعتراض متقدم لنظام القبة الحديدية البحرية C-Dome (صور + فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية نجاح اختبار اعتراض متقدم لنظام القبة الحديدية البحرية C-Dome.

وقالت البحرية ووزارة الدفاع إن IMDO وRafael Advanced Defense Systems أكملتا اختبار اعتراض متقدم لنظام القبة الحديدية البحرية "C-Dome".

و"C-Dome" هو تكوين متقدم لنظام الدفاع الجوي للقبة الحديدية ويتم تشغيله من سفينة الصواريخ (INS) "Oz" من Sa’ar 6 "Magen" Class Corvette.

وذكر البيان أنه وكجزء من اختبار الاعتراض، تم تثبيت النظام على كورفيت INS 'Oz' وهي الثانية من أربع طرادات صواريخ متطورة تلقتها البحرية الإسرائيلية في العامين الماضيين.

وأوضح البيان أن الاختبار قام بمحاكاة التهديدات الحقيقية وشمل الاكتشاف الناجح للنظام واعتراض الأهداف في السيناريوهات الصعبة.

وأكد أن نظام "القبة C" يشكل إضافة مهمة إلى القدرات الدفاعية للبحرية الإسرائيلية في مجموعة واسعة من المهام بما في ذلك حراسة الأصول الاستراتيجية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والحفاظ على التفوق البحري الإقليمي لإسرائيل.

كما تشكل "القبة C" طبقة إضافية من منظومة الصواريخ والدفاع الجوي لإسرائيل متعددة المستويات، استنادا إلى أربعة مستويات دفاعية عملياتية: القبة الحديدية، مقلاع ديفيد، السهم 2، والسهم 3.

وصرح وزير الدفاع بيني غانتس، بأن تشغيل نظام C-Dome هو علامة بارزة لقدرات الدفاع البحري لإسرائيل.

وأكد أن إسرائيل تواصل بناء وتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية وستواصل الحفاظ على تفوقها الدفاعي في المنطقة وحماية أصولها وبنيتها التحتية وقبل كل شيء حياة وسلامة الإسرائيليين.

Israel successfully tests naval iron dome air missile defense system: The C-Dome is an advanced configuration of Israel's Iron Dome air defense system and is operated from the four Sa’ar 6 Magen-class corvettes that have been received by the Navy… https://t.co/vUgYIP9oyz JPost pic.twitter.com/yezJAwkD9p — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) November 17, 2022

Israel's naval Iron Dome completes advanced test, intercepts multiple threats; system now fully operational (photo: Defense Ministry) pic.twitter.com/6l9mgZYIAo — Israel Radar (@IsraelRadar_com) November 17, 2022

Rafael with the Israeli Navy and Israel Ministry of Defence completed an advanced interception test of the C-DOME Naval Iron Dome System



C-DOME is an advanced naval configuration of RAFAEL's IRON DOME and is operated from the Missile Ship ‘Oz’ from Sa’ar 6 ‘Magen’ Class Corvette pic.twitter.com/v4QFRXF6Sq — Vayu Aerospace Review (@ReviewVayu) November 17, 2022

“Naval Iron Dome”: Successful C-Dome interception test aboard INS ‘Oz’ from the Sa’ar 6 ‘Magen’ Class Corvette constitutes the final stage of the naval interception system’s operationalization. pic.twitter.com/5n5iXkpm9y — Ministry of Defense (@Israel_MOD) November 17, 2022

المصدر: RT