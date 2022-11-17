"التلغراف" تكشف أين أنفقت أموال دافعي الضرائب في بريطانيا

كشفت "التلغراف" أن حكومة بريطانيا أنفقت أكثر من 14 مليار جنيه إسترليني من أموال الضرائب منذ بداية العام على شراء معدات للحماية من فيروس كورونا غير صالحة، وفيلا في نابولي وغيرها.

ووفقا للتحقيق الصحفي، فإن إنفاق الحكومة البريطانية كاف لتغطية تكلفة المحاكم والسجون وبرنامج الاختبار لمدة عام، أو تمويل أكثر من نصف برنامج زيادة الضرائب الحالي.

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وقال كاتبو المقال: "أنفقت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني على معدات الحماية الشخصية، منها 2.6 مليار جنيه إسترليني لمعدات حماية شخصية غير ملائمة، و670 مليون جنيه إسترليني على معدات لا تعمل. ثم دفعت الوكالة 436 مليون جنيه إسترليني كغرامات على تخزين الجبال الضخمة جدا من المعدات ووافقت على دفع 35 مليون جنيه إسترليني للتخلص وتدمير معدات الحماية الشخصية التي لا يمكنها استخدامها".

كما تم تخصيص أموال ضخمة لمشاريع البنية التحتية التي تم إلغاؤها لاحقا أو تخفيضها بشكل كبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن أموال الضرائب دفعت لشراء آيس كريم نباتي في أوروغواي مقابل 837 جنيها، وفيلا فاخرة للحفلات في مدينة نابولي الإيطالية مقابل ما يقرب من سبعة آلاف جنيه، وشراء صندوق مخصص للمجوهرات مصنوع من الخرز التشيكي، وتدريب موظفين من ممثلو الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية مقابل 14 ألف جنيه، وخدمات منتجع جنوب أفريقي ومنتزه ترفيهي في سيدني، وكذلك دروس سباحة للأطفال في بنما.

المصدر: نوفوستي