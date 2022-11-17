الكرملين يعلق على البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين

وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين بأنه انتصار للفطرة السليمة والحل الوسط، وقال إن روسيا ستواصل العمل في هذه المنصة.

جاء ذلك في إفادة صحفية لبيسكوف الذي تابع: "يعود الفضل بالطبع لدبلوماسيينا المخضرمين، والجدارة العظيمة للإندونيسيين الذين ترأسوا ولا زالوا يترأسون مجموعة العشرين، والدبلوماسيين الهنود، الذين سيتسلمون رئاسة مجموعة العشرين، وكذلك شركائنا الصينيين وغيرهم من البلدان".

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وعلى حد قوله، كان من الممكن "تحييد العدوانية العمياء للغرب الجماعي"، والتوصل إلى حل وسط. خلاف ذلك، وفقا لبيسكوف، كان من الممكن أن تخرج قمة مجموعة العشرين للمرة الأولى بدون بيان ختامي، حيث أشار بيسكوف إلى تقييم تلك القمة بشكل عام "على نحو إيجابي، فهي في الحقيقة عكس وضعا تختلف فيه وجهات النظر، وكان ذلك مهما جدا بالنسبة لنا، وسنستمر في العمل في إطار مجموعة العشرين. وهذه الصيغة هي الأكثر اكتمالا في الوقت الراهن، على الأرجح، وتمثل الوضع في العالم، ويمكن أن تقترب، ولو على الأقل تقترب، مما يسمى بالقذيفة المتمثلة في حل المشكلات الأكثر أهمية وإلحاحا".

المصدر: نوفوستي