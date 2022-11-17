رئيس أوكرانيا السابق يقع في "الفخ" ويكشف عن إمدادات الأسلحة من "الناتو"

كشف بيوتر بوروشينكو عن الأسلحة التي تزود بها دول "الناتو" أوكرانيا، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وبريطانيا.

جاء ذلك خلال خدعة قام بها المخادعان الروسيان "فوفان وليكسوس"، حيث قدم أحدهما نفسه بوصفه السفير السابق للولايات المتحدة الأمريكية لدى روسيا مايكل ماكفول، ليحصلا على مقطع فيديو مسجل بالصوت والصورة قال فيه بوروشينكو: "ربما تعلم أنني أتعاون مع عدد من المؤسسات، وأقوم بتوريد معدات خاصة بأكثر من مليار و300 مليون غريفنا منذ 24 فبراير: نحن نوفر طائرات مسيرة، وناقلات جند مردعة، بعضها من إيطاليا – MLS Shield، وناقلات جند سبارتن المدرعة من بريطانيا، مشروع الطائرات المسيرة هو مشروع عظيم".

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وشدد بوروشينكو على أن نجاح الجيش الأوكراني يعود إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية التي تزودها بالأسلحة والمعدات العسكرية، خاصة المدفعية وأنظمة الحرب الإلكترونية، وتابع: "أشك في أن الجميع يدركون أن كل هذا النجاح كان مستحيلا تماما بدون دور الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها ومساعدتها. لأن كل المدفعية في الجنوب من العيار الغربي، ومعظم المدفعية التي تزود بها الولايات المتحدة ومنها راجمات هيمارس وكذلك أنظمة الحرب الإلكترونية اللاسلكية ورادارات الحرب المضادة للبطاريات كلها صناعة أمريكية".

وقد سبق وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. كذلك صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن "دول (الناتو) تلعب بالنار بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي