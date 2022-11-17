نائب ديمقراطي يقدم مشروع قانون لمنع ترامب من تولي منصب الرئاسة

صاغ النائب الديمقراطي ديفيد سيسيلين، تشريعا يمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من تولي المنصب الرئاسي مرة أخرى، بموجب التعديل الرابع عشر "لقيادته تمردا ضد الولايات المتحدة".

وأرسل سيسيلين، الذي عمل كمدير للمساءلة خلال أول محاكمة لعزل ترامب، رسالة إلى زملائه الديمقراطيين لقراءة مشروع القانون وطلب منهم دعمه.

وقال في رسالته: "بالنظر إلى الدليل الذي تم إثباته من خلال جلسات استماع لجنة في 6 يناير، ومحاكمة العزل لعام 2021، وتقارير أخرى، تشير إلى أن دونالد ترامب انخرط في تمرد في السادس من يناير بهدف إلغاء نتائج انتخابات 2020 القانونية، فقد قمت بصياغة تشريع يمنع ترامب من تولي منصب عام مرة أخرى بموجب التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي".

وجادل بأنه يجب منع ترامب من تولي المنصب بموجب القسم 3 من التعديل الرابع عشر، والمعروف باسم "بند الاستبعاد"، والذي ينص على أنه لا ينبغي السماح للأفراد "بشغل أي منصب إذا انخرطوا في تمرد أو دعموا الأعداء"، مبينا أن "مشروع القانون يضم تفاصيل الشهادة والأدلة التي توضح كيف انخرط دونالد ترامب في التمرد ضد الولايات المتحدة".

وأشار سيسيلين إلى أن "مشروع القانون يوضح بالتفصيل على وجه التحديد كيف انخرط دونالد ترامب في التمرد عندما ساعد في التخطيط والتمرد في السادس من يناير، على الرغم من معرفته أن نتائج الانتخابات كانت قانونية.. حاول ترهيب المسؤولين الحكوميين والفدراليين عندما لم يدعموا مزاعمه الكاذبة وخططه غير القانونية. حاول التلاعب بمايك بينس لرفض التصديق بشكل غير قانوني على نتائج الانتخابات، على الرغم من تأكيد بينس والمستشارين القانونيين أنه لا يمتلك مثل هذه السلطة، ودعم التمرد العنيف في مبنى الكابيتول يوم 6 يناير، رافضا لساعات التنديد أو العمل ضد الغوغائيين مما عرض آلاف الأرواح للخطر".

المصدر: The Hill