بعيون إيرانية.. تعرف على صاحب ناقلة النفط التي تعرضت لهجوم في بحر عمان!

نشرت وكالة أنباء فارس معلومات مفصلة عن الملياردير عيدان عوفر، مالك ناقلة النفط التي استهدفت بطائرة مسيرة في بحر عمان، مبرزة أدواره فيما وصف بـ"المعادلات السياسية" الإسرائيلية.

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ووصفت وكالة أنباء فارس في تقريرها عوفر بأنه يدعم عملية التطبيع مع إسرائيل ويسعى إلى ضم بعض الدول العربية إلى هذا التوجه.

وفي توصيفها أيضا لرجل الأعمال الإسرائيلي، أفادت بأن صاحب ناقلة النفط التي قصفت "بواسطة طائرة مسيرة قاذفة يعتبر مستثمرا سياسيا وله تأثير خاص على الأوضاع في الكيان الصهيوني".

وقالت عن عوفر إنه ملياردير وتاجر "في مجال النقل والوقود والحفريات هو أحد أعضاء شركة إخوان عوفر وهي شركة عائلية خاصة في مجال النقل البحري. كما أسس لنفسه أيضا شركة (تانكر باسيفيك) ويواصل نشاطه تحت عنوان تاجر في اميركا وبريطانيا".

وبالنسبة لسيرة حياته، ذكرت الوكالة الإيرانية أن عوفر قبل أن يبدأ نشاطه الاقتصادي في الغرب "كان يعيش في حيفا في فلسطين المحتلة وخدم في صفوف القوات البحرية الصهيونية وهو خريج جامعة حيفا في مادة العلوم الاقتصادية والملاحة البحرية ومن ثم حصل على الماجيستر في التجارة من جامعة التجارة في لندن في الثمانينيات".

farsnews.ir

وعن الأدوار السياسية التي يلعبها، كتبت "فارس" تقول إن قادة إسرائيل رغم سعيهم "إبقاء طبيعة علاقاتهم مع هذا التاجر طي الكتمان لكن هناك بعض المعلومات المنشورة في الصحافة العبرية والبريطانية حول هذا الموضوع. فعلى سبيل المثال اورد موقع (تايمز إسرائيل) في عام 2019 أن أحد أثرياء الكيان الصهيوني قد وظف بعض أفراد شركة Black Cube المعلوماتية لتوجيه التهم إلى (يائير لابيد) الذي يشغل منذ شهور وبعد تنحي نفتالي بينيت منصب رئيس الوزراء المؤقت".

وأشار التقرير الإيراني إلى وجود "من يتحدث أيضا عن علاقات عوفر مع زعيم الليكود بنيامين نتنياهو الذي كلف مؤخرا بتشكيل الحكومة الصهيونية، وأن صمت حكومة لابيد اليوم الأربعاء ازاء الهجوم على ناقلة النفط العائد لعوفر يزيد من الظنون بوجود علاقات بين عوفر ونتنياهو".

وعن نشاطه في مجال التطبيع، قالت الوكالة أن هذا الميلياردير الإسرائيلي "سعى وتحت غطاء العلاقات التجارية لشراء التطبيع مع الكيان الصهيوني من الدول العربية. وفي عام 2010 بدأ عوفر زياراته الى منطقة كردستان العراق تحت غطاء تجاري لكنه كان يروج للتطبيع بين أربيل وبغداد مع تل أبيب وقد استمر في مساعيه حتى السنوات الأخيرة".

ورأى التقرير الإيراني أن الحكومة الإسرائيلية تحاول "حتى الآن كتمان علاقاتها الرسمية وتعاونها مع عوفر. واليوم الأربعاء ورغم ادعاءات القناة 13 في التلفزيون الصهيوني نقلا عن مصادر عسكرية صهيونية لم تسمها بأن إيران تقف خلف الهجوم على ناقلة النفط المستهدفة والتابعة لعوفر، فإن الصهاينة استمروا في اخفاء الحقائق وادعوا بأن إيران تريد الاخلال بالحدث الرياضي المتمثل بنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر!".

المصدر: فارس