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سلطات لوغانسك: القوات الأوكرانية تحشد معداتها العسكرية باتجاه الجمهورية

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سلطات لوغانسك: القوات الأوكرانية تحشد معداتها العسكرية باتجاه الجمهورية
Sputnik
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قال القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيشنيك، إن الجيش الأوكراني يحشد عددا كبيرا من المعدات القتالية والأفراد باتجاه أراضي الجمهورية.

وشدد باسيشنيك، على أن القوات المتحالفة المتمركزة في الجمهورية مستعدة لصد أية هجمات أوكرانية.

وأضاف: "نحن نعلم أن العدو يحشد الأفراد والمعدات العسكرية، في اتجاه جمهورية لوغانسك الشعبية، لكننا مستعدون لصد هذه الهجمات".

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وأعرب باسيشنيك، عن ثقته بأن الوحدات العسكرية الموجودة في الجمهورية ستتمكن من تنفيذ هذه المهمة بنجاح.

وقال: "كما يقال في مثل هذه الحالات، لن نتنازل عن متر واحد من أرضنا للعدو، طبعا الوضع متوتر، لكنه تحت السيطرة".

المصدر: نوفوستي

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