مختص روسي: دواعش دربوا القوات الأوكرانية على فنون التفجير

قال مختص روسي في مجال الألغام، إن مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي قاموا بتدريب عناصر من القوات الأوكرانية على فنون التفخيخ والتفجير.

وشدد الخبير، الذي شارك في فعاليات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، على وجود تشابه واضح في تكتيكات الطرفين في هذا المجال.

إقرأ المزيد

وأضاف: "هناك تشابه واضح جدا في أساليب التفخيخ والتفجير التي استخدمها عناصر داعش وتلك التي يستخدمها العسكريون في تشكيلات نظام كييف. الجذور متطابقة تماما، والتشابه واضح في الفكرة والهدف والتكتيك وطرق التطبيق. أعتقد أنه منذ زمن بعيد يجب أن نضع علامة المساواة بين الطرفين. لا شك في إن الإرهابيين الدواعش قاموا بتدريب القوميين الأوكرانيين على استخدام الألغام وصنع العبوات الناسفة ".

ونوه الخبير، أنه بعد تحليل العديد من الحوادث التي شاركت فيها وحدته العسكرية، توصل إلى استنتاج أن "وجود تطابق كامل بين مدرسة داعش ومدرسة القوات الأوكرانية في مجال المتفجرات".

المصدر: نوفوستي