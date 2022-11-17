أردوغان يبحث مع بوتين مشروعا نوويا جديدا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بناء محطة طاقة نووية في سينوب بتركيا على غرار محطة أكويو.

وقال أردوغان للصحفيين بالطائرة خلال رحلة العودة من إندونيسيا: "أستطيع أن أقول إننا في وضع جيد من وجهة نظر الطاقة. لسنا بحاجة إلى أحد. خاصة بعد الانتهاء من بناء محطة أكويو للطاقة النووية في غضون 2-3 سنوات، ستكون لدينا إمكانات خطيرة للغاية هناك. وبعد ذلك أبحث مع السيد بوتين قضية سينوب. نأمل أن نبني أربعة مفاعلات هناك وسنحصل على أكبر عدد، وربما أكثر، مما كان عليه في أكويو. بمجرد أن نحصل عليها، لن تواجه تركيا مشاكل في الطاقة. سنكون في وضع أفضل بكثير. ويمكننا بسهولة البدء في تصدير الطاقة".

المصدر: نوفوستي