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أردوغان: روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على الامتناع عن استخدام الأسلحة النووية

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أردوغان: روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على الامتناع عن استخدام الأسلحة النووية
Globallookpress Markiian LyseikoukrinformKeystone Press Agency
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (صورة أرشيفية)
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الاتصال بين الوفدين الروسي والأمريكي في أنقرة أسفر عن الاتفاق بين الدولتين على عدم استخدام الأسلحة النووية.

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جاء ذلك في تصريحات الرئيس التركي للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من إندونيسيا، للمشاركة في قمة G20 المنعقدة هناك، حيث قال أردوغان: ""دعني أخبرك بهذا: المعلومات التي تلقيتها من رئيس مخابراتي حول ما إذا كانت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ستستخدمان الأسلحة النووية تقول إنه في الوقت الحالي، لن يكون هناك أي محاولة من قبل الجانبين لاستخدام الأسلحة النووية".

وكانت شبكة CNN الأمريكية قد نقلت عن ممثل مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز قد التقى برئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين في أنقرة الاثنين الماضي لمناقشة وضع السجناء من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية لدى روسيا والمخاطر النووية.

وتعليقا على المحادثات صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه "ليس لدى الكرملين ما يقوله بشأن المحادثات".

المصدر: نوفوستي

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