موسكو: يهمنا الطابع المتكامل لصفقة الحبوب

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، إنه سبق لروسيا أن أعطت إشارات بأنها لا تعتزم ببساطة تعطيل عمل صفقة الحبوب، لكن يهمها الطابع المتكامل لاتفاقيات اسطنبول.

وأضاف نائب الوزير في حديث للصحفيين على هامش قمة آبيك: "لا أستطيع تأكيد (المعلومات حول التمديد). لقد قرأت عن ذلك، وسمعت عن ذلك مثلكم. تنتهي مدة الاتفاق الحالي في 18 نوفمبر، لذلك، بالطبع، قدمنا ​​إشارات بأننا لا نعتزم قطع هذه المبادرة. لكن لا يمكنني القول إنه تم تمديد العمل بالصفقة فعلا أم لا".

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وتابع بانكين القول: "لكن لا تنسوا أن هذا جزء من حزمة الاتفاقات. بالمناسبة، من إنجازات قمة مجموعة العشرين، التأكيد بوضوح في الإعلان المشترك، على أن الصفقة تتكون من قسمين. القسم الأول يتعلق بنقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. ولكن هناك اتفاق آخر، تم تثبيته مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، بشأن مساعدة روسيا في تصدير الأسمدة والأغذية دون عوائق إلى الأسواق العالمية. الصفقة تتسم بالطابع المتكامل، وهذا في غاية الأهمية".

المصدر: نوفوستي