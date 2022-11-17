تنظيم "داعش" يتبنى الهجوم الإرهابي في مدينة إيذه الإيرانية

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن تنفيذ العملية الإرهابية مساء أمس الأربعاء، في مدينة إيذه بمحافظة خوزستان -جنوب غرب إيران الذي أدى إلى مقتل 7 أشخاص وجرح 10 آخرين.

وقامت مجموعتان من المسلحين يستقلون دراجتين ناريتين، بإطلاق النار مباشرة على مواطنين وعناصر الشرطة، باستخدام أسلحة كلاشينكوف، في السوق المركزية بمدينة إيذه.

وكان المدير العام لعدلية محافظة خوزستان، قد أعلن الليلة الماضية عن اعتقال 3 أشخاص من الضالعين الأساسيين في هذا الاعتداء الإرهابي.