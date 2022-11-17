أول تعليق من ترودو بعد فيديو "تأنيبه" من قبل الرئيس الصيني في قمة العشرين

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، إنه "ليس كل محادثة سهلة"، وذلك في إطار تعليقه على مواجهة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، له في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وأوضح رئيس الوزراء الكندي في بيان: "أولا ليس كل محادثة ستكون سهلة لكن من المهم جدا أن نواصل الوقوف من أجل الأشياء المهمة للكنديين، هذا شيء نفعله دائما وسنواصل فعله".

والتقطت كاميرات قناة كندية الرئيس الصيني خلال القمة الأربعاء، وهو يعاتب ترودو لأن محادثاتهما سربت لوسائل الإعلام.

وأجاب رئيس وزراء كندا عندما سئل عما إذا كان الرئيس الصيني فعلا غاضبا أو أنه كان يستعرض قوته: "نعلم أن الصين لاعب مهم على الساحة الدولية في الاقتصاد ولها تأثير كبير على الأحداث حول العالم، تحتاج كندا للانخراط بشكل بناء ومباشر في القضايا التي يمكن أن نعمل عليها معا في الوقت الذي نبقى هناك لمناقشة قضايا حقوق الإنسان".

سئل ترودو أيضا عما إذا كان قد تجاهل مخاوف شي في مقطع الفيديو الخاص بالحادثة، وهو ما لم يرد عليه رئيس الوزراء الكندي بشكل مباشر، وبدلا من ذلك أكد على أن كندا يجب أن تحقق التوازن الصحيح بين خلافاتها مع الدول الأخرى والعمل بشكل بناء مع تلك الدول، وهو ما قال إنه توازن ستسعى كندا دائما لتحقيقه.

المصدر: CNN