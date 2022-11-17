غوتيريش يرحب باتفاق الأطراف المعنية على استئناف صفقة الحبوب

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بموافقة جميع الأطراف المعنية على استئناف صفقة الحبوب.

في وقت سابق، قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، إنه سيتم تمديد صفقة الحبوب لمدة 120 يوما. وبعد ذلك تم تأكيد هذه المعلومات من قبل رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وأضاف الأمين العام في بيان للصحفيين: "أرحب بموافقة جميع الأطراف على مواصلة مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والاتفاق على ضمان سلامة الملاحة خلال تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة من أوكرانيا".

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وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة ملتزمة تماما بدعم مركز التنسيق المشترك "بهدف الحفاظ على سلسلة التوريد الحيوية ومواصلتها العمل بسلاسة".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، على أن هذه المنظمة الدولية ملتزمة التزاما كاملا بإزالة العوائق المتبقية أمام تصدير المواد الغذائية والأسمدة من روسيا الاتحادية.

ويرى غوتيريش، أن صفقة الحبوب تستمر في إظهار أهمية الدبلوماسية الحذرة خلال البحث عن حلول متعددة الأطراف.

المصدر: نوفوستي