سوناك يفتح الحدود البريطانية أمام 3 آلاف خريج هندي

فتح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حدود بلاده أمام 3000 خريج هندي إضافي للمساعدة في تمهيد الطريق لاتفاق تجاري كبير.

وذكرت صحيفة The Sun البريطانية أنه تم التوقيع على اتفاق يسمح للمهنيين الشباب الحاصلين على درجات علمية بقضاء عامين في البلاد قبل العودة إلى ديارهم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تواجه رفضا من وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، التي هاجمت المهاجرين الذين يقيمون أكثر من اللازم، وقالت: "انظر إلى الهجرة في هذا البلد.. أكبر مجموعة من الأشخاص الذين تجاوزوا إقامتهم هم من المهاجرين الهنود".

وأوضحت الصحيفة أنه سيعلن عن الصفقة اليوم عندما يلتقي برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مبينة أنه بموجب الاتفاق يمكن لـ3 آلاف هندي أن يأتوا إلى بريطانيا والبقاء لمدة عامين.

وقال سوناك إن "منطقة المحيطين الهندي والهادئ تزداد أهمية لأمننا وازدهارنا. إنها تعج باقتصادات ديناميكية وسريعة النمو، وسوف يتحدد العقد المقبل بما يحدث في هذه المنطقة.. أعرف القيمة المذهلة للعلاقات الثقافية والتاريخية العميقة التي تربطنا بالهند".

وأضاف: "يسعدني أن المزيد من ألمع الشباب في الهند ستتاح لهم الآن الفرصة لتجربة كل ما تقدمه الحياة في المملكة المتحدة، مما يجعل اقتصاداتنا ومجتمعاتنا أكثر ثراء".

يذكر أن الاتفاق هو جزء من شراكة الهجرة والتنقل بين المملكة المتحدة والهند التي تم الاتفاق عليها العام الماضي.

المصدر: The Sun