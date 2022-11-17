بحضور الرئيس.. قرغيزستان تصدق على وثيقة تاريخية لترسيم الحدود مع أوزبكستان

حضر رئيس قرغيزستان صدير جاباروف إلى البرلمان القرغيزي لإقناع النواب بتأييد اتفاق الحدود القرغيزية الأوزبكية.

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وبموجب هذه الاتفاقية، إذا ما تم التصديق عليها، سوف تكمل بشكيك وطشقند ترسيم الحدود ليتم حل قضية 1500 من الحدود على حد تعبير جاباروف، الذي قال في كلمته أمام البرلمان: "اليوم هو يوم تاريخي تنتهي فيه قضية الحدود المعلقة بين قرغيزستان وأوزبكستان"، وأشار إلى أن ذلك هو السبب في مشاركته التصديق على هذه الاتفاقية، حيث ناشد المشككين في الاتفاقية والمختلفين معها وضع حد لقضايا الحدود، للتفرغ لقضايا التطوير والتنمية، حيث قال إن "الأوزبكيين يتمتعون برأس جيد، لهذا فقد سبقونا بـ 30-40 عاما، وما زلنا نتظاهر ونصرخ. ولا يدور الحديث هنا عن الطائرة والمروحية، وإنما حول حقيقة أننا لم نبن مصنعا لإنتاج أعواد الكبريت منذ 30 عاما".

وقد تم تركيب شاشة كبيرة أمام برلمان قرغيزستان لإذاعة الاجتماع التاريخي، إلا أنه لم يكن هناك عدد كبير من المشاهدين.

المصدر: سبوتنيك