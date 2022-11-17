زاخاروفا تسأل سفيرة لندن ورئيس MI5": كم عدد جواسيس بريطانيا في سفارتكم بموسكو؟

في تعليق على ما زعمه كين ماكالوم رئيس جهاز الأمن البريطاني MI5، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الصحافة البريطانية لن تسأله أبدا عن عدد الجواسيس البريطانيين.

جاء ذلك في منشور لها بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت: "يقول رئيس جهاز مكافحة التجسس البريطاني MI5 كين ماكالوم إن من بين 600 دبلوماسي طردوا من أوروبا هذا العام، كان 400 منهم جواسيس.

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إلا أن الصحافة البريطانية لن تسأل ماكالوم أبدا عن عدد الجواسيس البريطانيين المنتشرين حول العالم، فهل هذا أمر لا يهم؟ أم أنهم يعرفون مصيرهم فيما بعد؟

بالمناسبة، وذلك سؤال مثير للاهتمام: ترى كم عدد الجواسيس البريطانيين الذين عملوا في السفارة البريطانية في روسيا حتى عام 2022، وكم عددهم الآن؟ هل تعتقد أن السفيرة البريطانية في موسكو ستكون قادرة على الحديث حول هذه القضية بشكل علني مثل أخيها الأكبر ماكالوم؟".

وكان رئيس جهاز الأمن (MI5) كين ماكالوم قد قال في إفادته السنوية بشأن التهديدات التي تتعرض لها بريطانيا إن عددا هائلا من المسؤولين الروس طردوا من جميع أنحاء العالم بما في ذلك أكثر من 600 من أوروبا، واعتبر 400 من هؤلاء جواسيس.

وقال ماكالوم إن بريطانيا رفضت منذ ذلك الحين أكثر من 100 طلب تأشيرة دبلوماسية روسية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

المصدر: تليغرام