 Politico: كييف تفتقر للكثير من المكونات اللازمة لإعادة عمل قطاع الطاقة

قالت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر، إن سلطات أوكرانيا تحذر الحلفاء الغربيين، من عدم وجود ما يكفي من المكونات والتجهيزات لإعادة عمل قطاع الكهرباء والتدفئة.

ويطلب المسؤولون الأوكرانيون، من عدة دول أوروبية، تقديم المساعدات اللازمة في هذا المجال.

وأضافت المقالة: "تحذر "الحكومة الأوكرانية حلفاءها الغربيين، من أنها تتوقع المزيد من الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في الأيام المقبلة، وأن كييف ليس لديها ما يكفي من التجهيزات وقطع غيار لإعادة مؤسسات توفير التدفئة والكهرباء إلى حالة العمل في حال حدوث ذلك".

ووفقا للصحيفة، تحتاج سلطات كييف إلى الكثير من التجهيزات والمكونات لإعادة عمل البنية التحتية للطاقة، مثل المولدات والأنابيب والموزعات الهوائية.

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باشر الجيش الروسي بقصف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي وقفت خلفه الهيئات الأوكرانية المختصة. واستهدف القصف مرافق الطاقة ومنشآت الصناعة الدفاعية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكوفسك.

في يوم 1 نوفمبر قال فلاديمير زيلينسكي، إن حوالي 40٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تضررت، مما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.

المصدر: نوفوستي