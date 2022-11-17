وسائل الإعلام: الجمهوريون لن يوقفوا المساعدات لأوكرانيا

أشار الجمهوريون إلى أنهم سيكونون أكثر إحكاما فيما يتعلق بتدفق المساعدة الأمريكية على أوكرانيا، لكن من غير المتوقع أن يقطعوها.

وبحسب وسائل الإعلام، قال النائب مايكل ماكول، الجمهوري المرشح لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنه يتوقع استمرار تدفق المساعدات، مشيرا إلى دعم الحزبين لحكومة كييف. ويخطط لجلسات استماع لتثقيف الجمهور بشأن الصراع، وخاصة انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة منذ فبراير الماضي.

وأضاف أن الجمهوريين يريدون المزيد من "الرقابة والمساءلة" على المساعدات الخارجية، فضلا عن مشاركة حلفاء الولايات المتحدة، وأنه يود أن يرى أسلحة جديدة، مثل مدفعية بعيدة المدى، يتم إرسالها إلى أوكرانيا.

وقال "سنضع شروطا على المساعدة. على سبيل المثال، سنقدم لكم هذه المساعدة لكننا نريد أن يتحمل شركاؤنا في حلف شمال الأطلسي عبء ذلك، وألا تكون الولايات المتحدة وحدها قادرة على دعم ذلك".

المصدر: تاس