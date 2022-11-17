بينس يرفض الإدلاء بشهادته أمام لجنة "6 يناير"

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس إن لجنة مجلس النواب التي تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول "ليس لها حق" في شهادته حول ما حدث في ذلك اليوم.

ووصف بينس، الذي كان في مبنى الكابيتول في 6 يناير، تصرفات الرئيس السابق دونالد ترامب في أعقاب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بأنها "متهورة"، مشيرا إلى أنه لديه مخاوف بشأن التركيبة غير المتوازنة للجنة، مع وجود عضوين جمهوريين اثنين فقط في اللجنة التي يسيطر عليها الديمقراطيون (9 أعضاء).

وقال في مقابلة مع برنامج "سي بي إس إيفنينج نيوز": "لا أتصور بالنسبة لي أن يعين حزب واحد كل عضو في لجنة في الكونغرس.. هذا يتناقض مع الفكرة الكاملة لنظام اللجان"، مشددا على أن "الكونغرس ليس له الحق في شهادتي. لدينا فصل بين السلطات بموجب دستور الولايات المتحدة".

وأضاف: "أعتقد أنه سيشكل سابقة مروعة للكونغرس لاستدعاء نائب رئيس الولايات المتحدة للتحدث عن المداولات التي جرت في البيت الأبيض".

يذكر أن اللجنة استمعت إلى شهادة مارك شورت، رئيس موظفي بينس السابق، ومستشاره القانوني السابق غريج جاكوب خلال تحقيقها الذي استمر لأكثر من عام.

المصدر: "واشنطن تايمز"