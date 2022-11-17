مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي: "تيك توك" يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي

قال رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر راي، إنه "قلق للغاية" بشأن تهديد الأمن القومي المتصور الذي يشكله تطبيق "تيك توك".

وأكد راي لأعضاء لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب أنه "يمكن استخدام التطبيق المملوك للصين بعدة طرق لتهديد أمن المستخدمين، أو حتى التأثير على طريقة تصويتهم أو إدراكهم لقضايا معينة"، مشددا على أن "المكتب لديه مخاوف تتعلق بالأمن القومي بسبب تيك توك".

وأوضح أن هذه المخاوف تشمل "إمكانية أن تستخدم الحكومة الصينية هذا التطبيق للتحكم في جمع البيانات ول ملايين المستخدمين، أو التحكم في خوارزمية التوصية، والتي يمكن استخدامها لعمليات التأثير إذا اختاروا ذلك. أو للتحكم في البرامج الموجودة على ملايين الأجهزة، مما يمنحها الفرصة لإمكانية اختراق الأجهزة الشخصية تقنيا".

وقال متحدث باسم "تيك توك" إن الشركة تجري مناقشات مع المنظمين والحكومة الأمريكية في محاولة لتخفيف المخاوف بشأن تأثيرها والبيانات التي تتعامل معها، مضيفا: "كما أوضح المدير راي في ملاحظاته، فإن مدخلات مكتب التحقيقات الفيدرالي يتم النظر فيها كجزء من مفاوضاتنا الجارية مع الحكومة الأمريكية".

وأِشار إلى أنه "بينما لا يمكننا التعليق على تفاصيل تلك المناقشات السرية، نحن على ثقة من أننا نسير على طريق الإرضاء الكامل لجميع مخاوف الأمن القومي الأمريكية المعقولة".

يذكر أنه في عام 2019، منع الجيش الأمريكي والبحرية الأمريكية المجندين من تنزيل واستخدام "تيك توك" بسبب مخاوف أمنية، بينما وصفته وزارة الدفاع بأنه "ينطوي على مخاطر محتملة مرتبطة باستخدامه".

المصدر: "الإندبندنت"