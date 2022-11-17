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تعرض موقع عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية لإطلاق نار

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تعرض موقع عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية لإطلاق نار
AFP
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تعرض موقع عسكري إسرائيلي في شمال الضفة الغربية لإطلاق نار ليل الأربعاء الخميس، بحسب تقارير أولية في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وحسب المعلومات، لم تقع إصابات في الهجوم الذي وقع في موقع للجيش الإسرائيلي في جبل جرزيم، على بعد بضعة كيلومترات جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأفاد موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي بوقوع حوادث إطلاق نار أخرى في المنطقة، لكنه لم يحدد المعلومات أو مصدرها.

وجاء حادث إطلاق النار بعد ساعات من إطلاق فلسطينيين الرصاص على مستوطنة شاكيد في شمال الضفة الغربية، على بعد حوالي 40 ميلا من نابلس، بعد ظهر الأربعاء.

وبحسب الجيش، ألحقت أضرار طفيفة بمنزل في المستوطنة الواقعة بالقرب من الحاجز الأمني، غربي مدينة جنين.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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