المجلس العسكري في ميانمار يقرر إطلاق سراح 700 سجين بينهم سفيرة بريطانية

أعلن المجلس العسكري في ميانمار، أنه سيطلق سراح 700 سجين، من بينهم سفيرة بريطانية سابقة وصحافي ياباني ومستشار أسترالي لحكومة أونغ سان سو تشي المدنية التي تمت الإطاحة بها.

وقال مسؤول لوكالة "فرانس برس" إن السفيرة البريطانية السابقة فيكي بومان والمستشار الاقتصادي الأسترالي شون تورنيل والصحافي الياباني تورو كوبوتا "سيطلق سراحهم بمناسبة العيد الوطني" للبلاد.

واعتقلت بومان التي شغلت منصب السفيرة من عام 2002 إلى 2006 مع زوجها في أغسطس لعدم تصريحها بأنها تعيش في عنوان مختلف عن العنوان المذكور في شهادة التسجيل للأجانب، وحكم عليهما بالسجن لمدة عام.

وأضاف المسؤول أن زوجها الفنان البارز هتين لين سيطلق سراحه أيضا.

وكان الأسترالي شون تورنيل يعمل مستشارا لزعيمة ميانمار المخلوعة أونغ سو تشي عندما تم اعتقاله بعد وقت قصير من الانقلاب العسكري في فبراير العام الماضي.

وفي سبتمبر أدين هو وسو تشي من قبل محكمة عسكرية مغلقة بخرق قانون الأسرار الرسمية وحكم عليهما بالسجن لثلاث سنوات.

أما الياباني كوبوتا البالغ 26 عاما فقد اعتقل في يوليو بالقرب من تجمع مناهض للحكومة في يانغون مع مواطنين بورميين اثنين، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

المصدر: "أ ف ب"