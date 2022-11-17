سيئول والرياض.. صندوق مشترك لدعم الشركات الناشئة

وقعت شركة كوريا فينشر إنفستمنت (KVIC) والشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) على اتفاقية الأعمال من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة بين البلدين.

وبموجب الاتفاقية، يخطط الجانبان لبناء نموذج للتعاون الاستثماري بين البلدين من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في كلا البلدين.

ومن المتوقع أن تساعد الشركتان من خلال إنشاء صندوق مشترك الشركات الناشئة في كلا البلادين في توسيع أعمالها إلى الأسواق العالمية وتوسيع الشبكة والتعاون في مجال رأس المال الاستثماري .

وقالت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الكورية الجنوبية، إنه بحسب اتفاقية الأعمال المبرمة ، فإن السعودية ستلعب دور جسر للصناديق العالمية في منطقة الشرق الأوسط .

ومن المقرر أن يبحث الجانبان سبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في مجال الرياضة الإلكترونية والألعاب الإلكترونية التي تجد اهتماما كبيرا من الجانب السعودي.

المصدر: يونهاب