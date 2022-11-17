بعد تحذير من رد "أشد ضراوة".. كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا!

أعلن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا وصفه بأنه غير محدد، في تواصل لموجة غير مسبوقة لإطلاق الصواريخ.

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وبأتي هذا الإطلاق الصاروخي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، بعيد ساعات فقط من توجيه بيونغ يانغ إلى الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، تحذيرا من رد عسكري "أشد ضراوة".

ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان في الجيش الكوري الجنوبي قولها: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان.

المصدر: أ ف ب